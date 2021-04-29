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В окупованій Ялті з 1 травня скасують графіки подачі води

Новость на русском → Ялта, Четвер 29 квітня 2021 20:46
В окупованій Ялті з 1 травня скасують графіки подачі води Фото: Ялта скасовує графіки подачі води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В окупованій Ялті вирішили з 1 травня 2021 року скасувати подачу води за графіком. Цілодобове водопостачання води буде діяти щонайменше до жовтня цього року.

Про це заявила так звана "глава адміністрації" окупованої Ялти Яніна Павленко на сторінці у Facebook.

За словами Павленко, після сходження снігу місто отримало майже 16 млн кубометрів води, що дозволяє перейти на цілодобову подачу води.

"З травня до жовтня будемо подавати воду цілодобово. З 1 жовтня, залежно від витрат, погоди та опадів будемо приймати рішення. Але поки ми на найближчий час точно з водою", - зазначила вона.

Нагадаємо, міста окупованого Криму переходили на графіки подачі через недостатню кількість води. Наприклад, в окупованій Алушті вирішили подавати воду тільки по 5 годин на добу.

Через проблеми з водою окупанти планують почати розвідку дна Азовського моря на предмет прісної води.

Як вважають в українській розвідці, нестача води в Криму може стати причиною нового нападу з боку Росії, однак, як наголошували в Кабміні, росіяни не зможуть отримати воду для півострову навіть силовим шляхом.

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