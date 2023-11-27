В РФ заявили об атаке дронов на авиационный завод в Смоленской области

В России утверждают, что якобы беспилотники ВСУ попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишут в сети, попытка атаки произошла утром 26 ноября. Всего в сторону завода летело как минимум два беспилотника самолетного типа.

Традиционно россияне заявляют о сбитии всех дронов. Первый из них якобы был сбит около 9:00 утра в Заднепровском районе Смоленска.

А через пол часа над Смоленском был замечен еще один беспилотник. Он, как сообщают в сети, якобы был подавлен силами РЭБ.

В результате "сбития" дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате была повреждена сама крыша и балка перекрытия. О пострадавших традиционно не сообщают.

Не первая атака на Смоленский авиазавод

Напомним, в октябре ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод в России. На предприятии производились ракеты Х-59.

"1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу возбужден процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций", - говорится в сообщении украинской разведки.

Согласно подтвержденным данным, как отмечают в ГУР, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора.

"Бавовна" в России

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва.

При этом в украинской разведке уже предупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

В частности, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Также в городе Лыткарино Московской области прогремели взрывы ночью 23 ноября. В Подмосковье были обесточены несколько населенных пунктов.

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-Сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

Также россияне утверждали, что в ночь на 24 ноября неизвестные беспилотники попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области.

Бригадный генерал Сергей Баранов недавно заявил, что украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке разных регионов России с помощью дронов-камикадзе.