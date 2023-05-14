Производит сухпайки для оккупантов. В Брянской области РФ произошел взрыв на заводе

В Брянской области РФ вчера вечером, 13 мая, прозвучал взрыв на территории завода "Консервсушпрод", который производит сухпайки для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash .

Дрон был вскоре сбит. О пострадавших не сообщалось, на место выехали машины Росгвардии.

Происшествие произошло в населенном пункте Стародуб Брянской области. По словам губернатора Брянской области, взрыв повредил крышу одного из производственных корпусов. Власти региона также заявили, что причиной взрыва якобы стал снаряд, который был сброшен с беспилотника.

Ранее мы писали, что вчера, 13 мая, в Брянской области РФ могли упасть четыре воздушных судна. Однако российские власти признали информацию лишь о падении одного вертолета.

Напомним, вчера в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.

Позже в РФ заявили, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.

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