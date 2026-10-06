Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что извинения Украины из-за пленных из КНДР не оправдали ожиданий Сеула. Теперь в Южной Корее рассматривают решительные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Чо Хен рассказал об этом во время парламентского аудита министерства. Законодатели спрашивали, извинилась ли Украина.

"Я постоянно контактировал с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по этому вопросу, и он выразил, насколько сложна ситуация", - сказал Чо.

"Сообщения, которые я получил (от Сибиги), содержали извинения. Но есть разница с ожидаемым уровнем, поэтому мы намерены принять решительные меры", - сказал он.

Кроме того, правительство Южной Кореи рассматривает разные варианты. Среди них - отзыв посла страны в Украине Пак Хи Чхана. Такое предложение высказал один из законодателей.

Что известно о скандале с пленными военными КНДР

Двое военных из Северной Кореи Силы обороны Украины взяли в плен 11 января 2025 года в Курской области. Затем в Южной Корее заявили, что готовы их принять, ведь Сеул юридически считает жителей КНДР своими гражданами.

В июле 2026 года президенты Украины и Южной Кореи договорились о дальнейшей судьбе пленных.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала обе военные Южной Корее.

Через два дня президент Южной Кореи Ли Чже Мен раскритиковал Зеленского за публичное раскрытие этой информации.

В Офисе президента Украины возразили, что была договоренность не разглашать передачу. По их словам, Киев такого обязательства не принимал и подробности процесса не разглашал.

Позже представитель офиса корейского президента рассказал, что Киев заранее предупредил Сеула об упоминании пленных в выступлении Зеленского.

Корейская сторона утверждает, что до этого стороны договорились этого не делать.

Напомним, МИД Южной Кореи 28 сентября вызвал исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина.

Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Джу потребовал от Украины официальных объяснений и извинений.

Также мы писали, что Киев якобы первым попросил Сеула не разглашать передачу пленных.

Так утверждает разведка Южной Кореи.