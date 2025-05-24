РФ завершает "меморандум": должны на днях передать документ Киеву

"Меморандум о мире"

Напомним, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились представить видение перемирия в письменном виде.

А уже в понедельник, 19 мая, после разговора с американским лидером Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил, что необходимо "просто определить наиболее эффективные пути движения к миру".

Сразу после этого Путин заявил, что Российская Федерация готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

Подробно о том, как прошел разговор Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

На днях политолог объяснил, какие условия Россия готовит для "меморандума мира".

Стоит отметить, что вчера, 23 мая, украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия уже неделю не может подготовить свой "меморандум" о перемирии.

Позже выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сообщил, когда Россия передаст Украине документ с "условиями" для мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.