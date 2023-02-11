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РФ завербовала около 1200 заключенных из Крыма, - Генштаб

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Суббота 11 февраля 2023 18:46
РФ завербовала около 1200 заключенных из Крыма, - Генштаб Фото: РФ завербовала около 1200 заключенных из Крыма facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Степанова

С начала февраля 2023 года Россия завербовала в ЧВК "Вагнера" около 1200 заключенных из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В целях компенсации масштабных военных потерь, с начала февраля этого года, Россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании "Вагнера", которые были завербованы в тюрьмах с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, чтобы пополнить потери, россияне начали вербовать заключенных женщин. Первые около 50 человек уже были отправлены на прохождение подготовки.

Также мы писали, что российские оккупанты в Украине бросают на штурм практически насмерть десятки тысяч своих наемников частной военной компании "Вагнера", завербованных в тюрьмах.

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