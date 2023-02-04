Россия начала вербовать заключенных для войны против Украины, - Генштаб

Чтобы восполнить потери, россияне начали вербовать заключённых женщин. Первые около 50 человек уже были отправлены на прохождение подготовки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения подготовки", - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, еще в январе ВСУ уничтожили 77% завербованных "Вагнером" зеков.

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