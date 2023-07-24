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В Одесской области раздались взрывы во время воздушной тревоги

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Одесская область, Понедельник 24 июля 2023 02:48
В Одесской области раздались взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Одесской области слышали взрывы (Павел Петров)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области прозвучали взрывы в ночь на 2 июля, во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Они могли быт результатом работы противовоздушной обороны по целям противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Отмечается, что взрывы были на юге Одесской области.

"Предварительно, ПВО", - говорится в публикации.

Как предупреждали в командовании Воздушных сил ВСУ, в Одесской области зафиксирована угроза применения врагом ударных БпЛА.

Граждан просили оставаться в укрытиях.

Около трех часов ночи в местных пабликах сообщили о повторных взрывах в области.

Российские обстрелы Одессы

Напомним, что прошлой ночью, 23 июля, войска РФ выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО ВСУ сбили 9 из них. Та атака на город стала самой массированной с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр Одессы. В частности, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим также, что РФ после выхода из "зерновой сделки" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

Так, перед этим, 23 июля оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.

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