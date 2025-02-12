РФ нанесла удар по Полтавской области, а глава Минфина США приедет в Украину: новости за 11 февраля
Президент США Дональд Трамп подтвердил визит главы Минфина Скотта Бессента в Украину в ближайшее время. А РФ атаковала инфраструктуру Украины, почти все ракеты летели по Полтавщине.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 11 февраля - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Беспилотники атаковали Саратовскую область РФ, там поразили НПЗ. Также взрывы были в городе Энгельс, где базируется российская стратегическая авиация.
- РФ атаковала инфраструктуру Украины. Почти все ракеты летели по Полтавщине, где получили повреждения производственные мощности "Нафтогаза".
- Россияне ударили авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине. Разрушен дом, 7 человек пострадали.
Трамп высказался о мирном соглашении между Украиной и Россией: "Что-то будет"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты за последнюю неделю добились "огромного прогресса" в переговорах с Москвой и Киевом. По его словам, мирное соглашение может быть заключено.
"Я думаю, что мы достигли огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с россиянами. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет", - сказал он Fox News.
Десантники показали видео наступления в Курской области РФ
В тесном взаимодействии с подразделениями Сил поддержки, боевого и логистического обеспечения, десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области РФ. В результате стремительного и неожиданного для противника маневра, украинскими бойцами были заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение.
Войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, некоторые позиции разрушены, - ОСУВ "Хортица"
На Покровском направлении оккупанты пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать украинские оборонительные порядки в районах населенных пунктов: Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.
"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.
КНДР отправила в Россию 200 дальнобойных артиллерийских орудий, - Сеул
Информагентство Yonhap со ссылкой на данные Министерства обороны Южной Кореи сообщило, что КНДР отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, вероятно, направит еще больше войск и оружия в поддержку войны Москвы против Украины.
Министерство также заявило, что КНДР, как ожидается, удвоит усилия по разработке оружия в этом году, который станет последним годом пятилетнего плана по разработке современного оружия, такого как атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.
В Черниговской области псевдополицейские похитили мобилизованных из военного автобуса
По данным Нацпола, двое фигурантов "подрезали" автомобилем автобус с военнослужащими, представились полицейскими и угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин.
Таким образом они планировали инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За это фигуранты получили "вознаграждение" - по 5 000 долларов за каждого из двух военнообязанных.
Кибератака оставила половину Полтавы без отопления: детали инцидента
По данным "Полтаваоблэнерго", утром в результате киберинцидента была потеряна связь с диспетчерской службой и 56 котельными. В результате 14 из них - остановились. После этого начали включать котельные в ручном режиме управления.
Сейчас же все котельные предприятия предоставляют услуги потребителям. Также продолжаются работы по обновлению программного обеспечения и восстановлению связи с диспетчерской службой. Окончательно работы обещают завершить до конца дня.
Зеленский заявил, что он предложит России обменять часть территории Курской области на украинскую
"Мы обменяем одну территорию на другую", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, но добавил, что не знает какую часть оккупированной Россией земли Украина попросит взамен.
"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет приоритета", - отметил он.
Трамп подтвердил, что министр финансов США посетит Киев
"Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским", - отметил президент США.
Он добавил, что война должна завершиться и она завершится вскоре.
Спецпредставитель Трампа посещал Россию: в Белом доме назвали цель визита
"Президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает воздушное пространство России вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией", - рассказал советник по нацбезопасности США Майк Волтц.
По его словам, это является "демонстрацией доброй воли россиян" и знаком, что "мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".
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