РФ нанесла удар по Полтавской области, а глава Минфина США приедет в Украину: новости за 11 февраля

Президент США Дональд Трамп подтвердил визит главы Минфина Скотта Бессента в Украину в ближайшее время. А РФ атаковала инфраструктуру Украины, почти все ракеты летели по Полтавщине.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 11 февраля - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Беспилотники атаковали Саратовскую область РФ, там поразили НПЗ. Также взрывы были в городе Энгельс, где базируется российская стратегическая авиация.

РФ атаковала инфраструктуру Украины. Почти все ракеты летели по Полтавщине, где получили повреждения производственные мощности "Нафтогаза".

Россияне ударили авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине. Разрушен дом, 7 человек пострадали.

Трамп высказался о мирном соглашении между Украиной и Россией: "Что-то будет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты за последнюю неделю добились "огромного прогресса" в переговорах с Москвой и Киевом. По его словам, мирное соглашение может быть заключено.

"Я думаю, что мы достигли огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с россиянами. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет", - сказал он Fox News.

Десантники показали видео наступления в Курской области РФ

В тесном взаимодействии с подразделениями Сил поддержки, боевого и логистического обеспечения, десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области РФ. В результате стремительного и неожиданного для противника маневра, украинскими бойцами были заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение.

Войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, некоторые позиции разрушены, - ОСУВ "Хортица"

На Покровском направлении оккупанты пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать украинские оборонительные порядки в районах населенных пунктов: Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

КНДР отправила в Россию 200 дальнобойных артиллерийских орудий, - Сеул

Информагентство Yonhap со ссылкой на данные Министерства обороны Южной Кореи сообщило, что КНДР отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, вероятно, направит еще больше войск и оружия в поддержку войны Москвы против Украины.

Министерство также заявило, что КНДР, как ожидается, удвоит усилия по разработке оружия в этом году, который станет последним годом пятилетнего плана по разработке современного оружия, такого как атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

В Черниговской области псевдополицейские похитили мобилизованных из военного автобуса

По данным Нацпола, двое фигурантов "подрезали" автомобилем автобус с военнослужащими, представились полицейскими и угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин.

Таким образом они планировали инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За это фигуранты получили "вознаграждение" - по 5 000 долларов за каждого из двух военнообязанных.

Кибератака оставила половину Полтавы без отопления: детали инцидента

По данным "Полтаваоблэнерго", утром в результате киберинцидента была потеряна связь с диспетчерской службой и 56 котельными. В результате 14 из них - остановились. После этого начали включать котельные в ручном режиме управления.

Сейчас же все котельные предприятия предоставляют услуги потребителям. Также продолжаются работы по обновлению программного обеспечения и восстановлению связи с диспетчерской службой. Окончательно работы обещают завершить до конца дня.

Зеленский заявил, что он предложит России обменять часть территории Курской области на украинскую

"Мы обменяем одну территорию на другую", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, но добавил, что не знает какую часть оккупированной Россией земли Украина попросит взамен.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет приоритета", - отметил он.

Трамп подтвердил, что министр финансов США посетит Киев

"Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским", - отметил президент США.

Он добавил, что война должна завершиться и она завершится вскоре.

Спецпредставитель Трампа посещал Россию: в Белом доме назвали цель визита

"Президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает воздушное пространство России вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией", - рассказал советник по нацбезопасности США Майк Волтц.

По его словам, это является "демонстрацией доброй воли россиян" и знаком, что "мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".