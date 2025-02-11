Почти все ракеты летели по Полтавщине: Игнат раскрыл детали ночной комбинированной атаки

Во время ночной комбинированной вражеской атаки почти все ракеты летели по Полтавщине. Есть сбитые цели, но также есть и попадания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Почти все ракеты летели по Полтавщине. Это были ракеты разных типов, удар был комбинированный - в одном направлении по газодобывающей промышленности", - сообщил Игнат.

Он отметил, что это не первая такая вражеская атака по этому региону и по другим. Ранее были атакованы такие объекты газовой инфраструктуры на Львовщине, Ивано-Франковщине.

"Сложность заключается в том, что одновременно летят баллистические, крылатые и управляемые авиационные ракеты, плюс "Шахеды", что в целом затрудняет их обнаружение и уничтожение. Результаты пока уточняются, и не обнародуются. Некоторые ракеты сбиты, некоторые подавлены РЭБом, но, к сожалению, есть попадания", - подытожил Игнат.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что этой ночью в Полтавской области слышали взрывы. Ночью мониторинговые каналы сообщали о пуске ракет в сторону региона. Под утро Полтавская область снова оказалась под атакой.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, произошла очередная атака россиян на энергосистему Украины. В частности, ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. Из-за чего по областям превентивно вводили экстренные отключения света.

В "Нафтогазе" уже заявили, что повреждены производственные мощности компании в Полтавской области. Обошлось без пострадавших. Сейчас предпринимаются необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в регионе. Поскольку там без газа осталось 9 населенных пунктов в Миргородском районе.

Как отмечается в сводке Воздушных сил ВСУ, в ночь на 11 февраля оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области.

В целом противник использовал для удара до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Впрочем, информация о работе сил противовоздушной обороны еще уточняется, отмечают военные.

Кроме того, ночью также враг использовал 124 "Шахеда" и беспилотники других типов. Всего удалось сбить 57 дронов. Еще 64 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасская области. В последней сообщалось о двух пострадавших.