РФ нанесла удар по дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной частью, - МВД
Россия нанесла удар по жилому дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной боевой частью. Ракета пробила дом и вызвала значительные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.
Клименко рассказал, что ракета прямо попала в дом, перелетев предыдущий высокий дом и попав в пятиэтажку.
По его словам, это была баллистическая ракета с большим количеством обломков, и, скорее всего, боевая часть была фугасно-осколочной.
"Это - прямое попадание ракеты. И могу сказать, что эта ракета перелетела этот высокий дом и залетела в этот пятиэтажный дом. Предварительно, это - баллистическая ракета. И можем предварительно сказать, что когда мы осмотрели территорию, автомобили, то было очень много обломков и именно фугасно-осколочная, скорее всего, что боевая часть ракеты", - отметил Клименко.
Министр также добавил, что на месте найдено большое количество обломков, в том числе возле уничтоженных автомобилей.
Фугасно-осколочная боевая часть
Это вид артиллерийских боеприпасов, который сочетает в себе два действия: фугасное (взрывное) и осколочное. Он предназначен для поражения живой силы, техники, а также для разрушения оборонительных сооружений и заграждений.
ОФС взрывается после детонации, разлетаются многочисленные осколки, которые наносят значительные повреждения цели, при этом взрыв также выполняет разрушительную функцию.
Внутри такого снаряда содержится легковоспламеняющееся вещество, которое взрывается, разрывая корпус и образуя многочисленные осколки.
Обстрел Киевской области и Киева
После ночной комбинированной атаки России Киев и Киевская область оказались в центре масштабных разрушений.
В столице зафиксированы многочисленные повреждения домов, бизнес-центров и инфраструктуры, а также пожары. В результате ударов погибли по меньшей мере 7 человек, еще 13 получили ранения, среди которых беременная женщина и дети.
Ракетные удары сопровождались масштабными взрывами, в частности в районах Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Подольском. В некоторых локациях произошло возгорание крыш зданий и автомобилей. В результате падения обломков также пострадали люди - их состояние разное, несколько человек госпитализированы.
В Киевской области больше всего пострадали Бориспольский, Белоцерковский и Бучанский районы. Там повреждены жилые дома, отель с медицинским учреждением и автомобили. Из-за обстрелов погибла женщина 1957 года рождения, еще восемь человек получили ранения, в том числе двое спасателей.
Спасатели продолжают ликвидацию пожаров и разбор завалов. На месте работают около 260 спасателей и 60 единиц техники.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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