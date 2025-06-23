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РФ нанесла удар по дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной частью, - МВД

Понедельник 23 июня 2025 15:11
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РФ нанесла удар по дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной частью, - МВД Фото: РФ нанесла удар по дому ракетой с фугасно-осколочной частью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла удар по жилому дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной боевой частью. Ракета пробила дом и вызвала значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

Клименко рассказал, что ракета прямо попала в дом, перелетев предыдущий высокий дом и попав в пятиэтажку.

По его словам, это была баллистическая ракета с большим количеством обломков, и, скорее всего, боевая часть была фугасно-осколочной.

"Это - прямое попадание ракеты. И могу сказать, что эта ракета перелетела этот высокий дом и залетела в этот пятиэтажный дом. Предварительно, это - баллистическая ракета. И можем предварительно сказать, что когда мы осмотрели территорию, автомобили, то было очень много обломков и именно фугасно-осколочная, скорее всего, что боевая часть ракеты", - отметил Клименко.

Министр также добавил, что на месте найдено большое количество обломков, в том числе возле уничтоженных автомобилей.

Фугасно-осколочная боевая часть

Это вид артиллерийских боеприпасов, который сочетает в себе два действия: фугасное (взрывное) и осколочное. Он предназначен для поражения живой силы, техники, а также для разрушения оборонительных сооружений и заграждений.

ОФС взрывается после детонации, разлетаются многочисленные осколки, которые наносят значительные повреждения цели, при этом взрыв также выполняет разрушительную функцию.

Внутри такого снаряда содержится легковоспламеняющееся вещество, которое взрывается, разрывая корпус и образуя многочисленные осколки.

Обстрел Киевской области и Киева

После ночной комбинированной атаки России Киев и Киевская область оказались в центре масштабных разрушений.

В столице зафиксированы многочисленные повреждения домов, бизнес-центров и инфраструктуры, а также пожары. В результате ударов погибли по меньшей мере 7 человек, еще 13 получили ранения, среди которых беременная женщина и дети.

Ракетные удары сопровождались масштабными взрывами, в частности в районах Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Подольском. В некоторых локациях произошло возгорание крыш зданий и автомобилей. В результате падения обломков также пострадали люди - их состояние разное, несколько человек госпитализированы.

В Киевской области больше всего пострадали Бориспольский, Белоцерковский и Бучанский районы. Там повреждены жилые дома, отель с медицинским учреждением и автомобили. Из-за обстрелов погибла женщина 1957 года рождения, еще восемь человек получили ранения, в том числе двое спасателей.

Спасатели продолжают ликвидацию пожаров и разбор завалов. На месте работают около 260 спасателей и 60 единиц техники.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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