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РФ нанесла ракетный удар по угледобывающему предприятию в Мирнограде: есть погибший

Мирноград, Среда 10 января 2024 20:00
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РФ нанесла ракетный удар по угледобывающему предприятию в Мирнограде: есть погибший Фото: РФ нанесла ракетный удар по угледобывающему предприятию в Мирнограде (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 10 января, нанесла ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области. Погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Сегодня утром враг нанес удар по одному из угледобывающих предприятий города Мирноград", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ракета попала в трехэтажное админздание, в результате чего произошло частичное разрушение здания с 3 по 1 этажи.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/DSNSDon)

По информации под завалами находился 1 человек. Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели изъяли тело мужчины. Его анкетные данные устанавливаются.

Обстрелы Донецкой области

Напомним, российские оккупанты в субботу, 6 января, обстреляли Покровск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли более десяти человек, среди которых есть дети.

Позавчера сообщалось, что спасатели завершили поисково-спасательные работы на местах ракетных ударов по городу Покровске и селу Ровно Покровского района Донецкой области.

Также Министерство энергетики Украины на днях сообщало, что в Донецкой области были обесточены две шахты. Причиной этого были боевые действия.

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Российская Федерация Донецкая область ГСЧС Война в Украине
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