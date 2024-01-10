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РФ завдала ракетного удару по вуглевидобувному підприємству в Мирнограді: є загиблий

Мирноград, Середа 10 січня 2024 20:00
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РФ завдала ракетного удару по вуглевидобувному підприємству в Мирнограді: є загиблий Фото: РФ завдала ракетного удару по вуглевидобувному підприємству в Мирнограді (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 10 січня, завдала ракетного удару по Мирнограду в Донецькій області. Загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

"Сьогодні вранці ворог завдав удару по одному з вугледобувних підприємств міста Мирноград", - йдеться в заяві.

Зазначається, що ракета влучила у триповерхову адмінбудівлю, унаслідок чого сталося часткове руйнування будівлі з 3 по 1 поверхи.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/DSNSDon)

За інформацією під завалами перебувала 1 людина. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили тіло чоловіка. Його анкетні дані встановлюються.

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, російські окупанти у суботу, 6 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. В результаті ворожої атаки загинуло понад десять людей, серед яких є діти.

Позавчора повідомлялось, що рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів по місту Покровську і селу Рівному Покровського району Донецької області.

Також Міністерство енергетики України днями повідомляли, що у Донецькій області були знеструмлені дві шахти. Причиною цього були бойові дії.

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