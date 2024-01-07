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В Донецкой области были обесточены две шахты из-за боевых действий

Донецкая область, Воскресенье 07 января 2024 13:36
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В Донецкой области были обесточены две шахты из-за боевых действий Фото: две шахты в Донецкой области обесточивались из-за боевых действий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Донецкой области были обесточены две шахты. Причиной этого являлись боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.

"Из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области, в которых на момент отключения электроэнергии было 18 работников", - говорится в сообщении.

Также из-за боевых действий было повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области, а в Харьковской области из-за обстрелов выключалась линия ВЛ 110. Без света были потребители.

Минэнерго отмечает, что в энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается. Генерации достаточно для покрытия потребностей. На сегодняшний день прогнозируется незначительный импорт электроэнергии.

Однако украинцев призывают экономить электроэнергию на выходных в пиковые часы - с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.

Ситуация со светом в Украине

На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Так, 2 января из-за ракетной атаки в Киеве в нескольких районах были отключения света и воды. Позже стало известно, что в столице была повреждена воздушная линия, были обесточены 259 тысяч потребителей.

В Киевской области из-за обстрелов 2 января были обесточены высоковольтные линии. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

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