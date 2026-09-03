РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине, среди 10 пострадавших есть дети
3 сентября российские захватчики совершили новую ракетную атаку на Харьковскую область - под ударом оказался поселок Печенеги в Чугуевском районе.
Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Армия РФ нанесла ракетный удар по поселку Печенеги", - написал он.
По словам Синегубова, по состоянию на 11.05 известно о 10 пострадавших среди гражданского населения.
Глава ОГА также подчеркнул, что двое из них - дети.
Медики уже прибыли на место вражеского удара и оказывают всем необходимую помощь.
Кроме того, известно, что в результате российской атаки загорелись дом и хозяйственное сооружение.
"Профильные службы устраняют последствия", - добавил Синегубов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что утром 3 сентября россияне атаковали Киевскую область.
Кроме того, мы писали обо всех последствиях недавних ударов России по Украине. Противник снова применяет реактивные дроны и не только их.
Кстати, 3 сентября президент Владимир Зеленский заявил о новой эскалации со стороны РФ.