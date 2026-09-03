РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине, среди 10 пострадавших есть дети

Фото: Медики уже прибыли на место удара (Getty Images)

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3 сентября российские захватчики совершили новую ракетную атаку на Харьковскую область - под ударом оказался поселок Печенеги в Чугуевском районе.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.