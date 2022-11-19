РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб

Россияне нанесли 2 ракетных удара по территории Украины. А Вооруженные силы Украины успешно атаковали склад боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

За текущие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ракетного удара российских оккупантов пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцово, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарное Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка - Запорожской;

на Криворожском и Херсонском направлениях - по танкам, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Красный Маяк, Качкаровка, Токаревка, Чернобаевка Херсонской и Херсон.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября, в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими.

По уточненной информации, в результате огневого поражения Силами обороны района сосредоточение врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области, 17 ноября потери захватчиков составили около 60 человек погибшими.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника.