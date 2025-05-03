РФ ударила по Украине баллистикой и выпустила более 180 дронов: какие последствия

Российские оккупанты в ночь на 3 мая выпустили по Украине более 180 дронов. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Еще 73 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Силы ПВО уничтожили 77 дронов. Противовоздушная оборона работала на востоке, севере, юге и в центре страны.

Этой ночью оккупанты выпустили 183 дронов с четырех направлений в России - Брянск, Курск, Орел и Миллерово. Противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и Крыма.

Последствия атаки РФ

Вечером 2 мая российская армия массированно атаковала дронами Харьков. Под ударом были четыре района, было зафиксировано 10 пожаров в городе. Горели частные и многоквартирные жилые дома, складские помещения, производственные объекты, транспортные средства и инфраструктура.

По состоянию на утро известно о 47 пострадавших в Харькове, среди них один ребенок.

Также российские дроны ударили по Николаеву. По словам главы Николаевской ОГА, была атакована промышленная инфраструктура.

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