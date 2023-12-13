Дали 18 лет тюрьмы. В России "осудили" украинского военного

Украинского военного обвинили сразу по нескольким статьям:

"Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности";

"Насильственный захват власти";

"Убийство";

"Жестокое обращение с гражданским населением".

Российские "следователи" утверждают, что с июля по август 2021 года Байдраков "прошел обучение навыкам ведения боевых действий с целью насильственного захвата власти и смены конституционного строя" в так называемой "ДНР".

После этого его направили на прохождение службы в составе бригады морской пехоты.

Россияне утверждают, что в марте 2022 года Байдраков в Мариуполе якобы незаконно "удерживал местную жительницу на территории промышленной зоны", а затем "убил ее".