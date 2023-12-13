Дали 18 лет тюрьмы. В России "осудили" украинского военного

Военнослужащий ВСУ Антон Байдраков был приговорен в России к 18 годам за решеткой. Его обвинили в "захвате власти в ДНР и убийстве жительницы Мариуполя" 27 марта 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру РФ в Telegram.
Украинского военного обвинили сразу по нескольким статьям:
Российские "следователи" утверждают, что с июля по август 2021 года Байдраков "прошел обучение навыкам ведения боевых действий с целью насильственного захвата власти и смены конституционного строя" в так называемой "ДНР".
После этого его направили на прохождение службы в составе бригады морской пехоты.
Россияне утверждают, что в марте 2022 года Байдраков в Мариуполе якобы незаконно "удерживал местную жительницу на территории промышленной зоны", а затем "убил ее".
Напомним, что после героических боев за Мариуполь в российском плену в прошлом году оказались более 2,5 тысяч украинских военных, которые до последнего держали позиции с завода "Азовсталь".
Впрочем, они получили приказ прекратить оборону. После этого, когда бойцы оказались в плену у россиян, Украина занимается освобождением наших защитников. Некоторых из них уже удалось освободить.
Недавно мы рассказывали о том, как в Ростове-на-Дону приговорили украинского военнопленного Антона Чередника к 19 годам в колонии строгого режима. Он попал в плен весной 2022 года во время захвата оккупантами Мариуполя.
Следует отметить, что россияне раньше хотели устроить судилище над пленными защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Об этом прошлым летом сообщало ГУР МО.
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