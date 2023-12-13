Дали 18 років тюрми. У Росії "засудили" українського військового

Військовослужбовця ЗСУ Антона Байдракова сзасудили в Росії до 18 років за ґратами. Його звинуватили в "захопленні влади в ДНР та вбивстві мешканки Маріуполя" 27 березня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру РФ в Telegram.
Українського військового звинуватили одразу за декількома статтями:
Російські "слідчі" стверджують, що з липня по серпень 2021 року Байдраков "пройшов навчання навичкам ведення бойових дій з метою насильницького захоплення влади та зміни конституційного ладу" в так званій "ДНР".
Після цього його скерували на проходження служби в складі бригади морської піхоти.
Росіяни стверджують, що в березні 2022 року Байдраков у Маріуполі нібито незаконно "утримував місцеву мешканку на території промислової зони", а потім "убив її".
Нагадаємо, що після героїчних боїв за Маріуполь у російському полоні минулого року опинились понад 2,5 тисячі українських військових, які до останнього тримали позиції із заводу "Азовсталь".
Втім, вони отримали наказ припинити оборону. Після цього, коли бійці опинилися у полоні росіян, Україна займається визволенням наших захисників. Деякі з них вже вдалося звільнити.
Нещодавно ми розповідали про те, як у Ростові-на-Дону засудили українського військовополоненого Антона Чередника до 19 років у колонії суворого режиму. Він потрапив у російський полон навесні 2022 року під час захоплення окупантами Маріуполя.
Варто зазначити, що росіяни раніше хотіли влаштувати судилище над полоненими захисниками "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. Про це минулого літа повідомляло ГУР МО.
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