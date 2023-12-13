Дали 18 років тюрми. У Росії "засудили" українського військового

Українського військового звинуватили одразу за декількома статтями:

"Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності";

"Насильницьке захоплення влади";

"Вбивство";

"Жорстоке поводження з цивільним населенням".

Російські "слідчі" стверджують, що з липня по серпень 2021 року Байдраков "пройшов навчання навичкам ведення бойових дій з метою насильницького захоплення влади та зміни конституційного ладу" в так званій "ДНР".

Після цього його скерували на проходження служби в складі бригади морської піхоти.

Росіяни стверджують, що в березні 2022 року Байдраков у Маріуполі нібито незаконно "утримував місцеву мешканку на території промислової зони", а потім "убив її".