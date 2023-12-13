Дали 18 лет тюрьмы. В России "осудили" украинского военного

Военнослужащий ВСУ Антон Байдраков был приговорен в России к 18 годам за решеткой. Его обвинили в "захвате власти в ДНР и убийстве жительницы Мариуполя" 27 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру РФ в Telegram.