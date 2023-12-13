ua en ru
Ср, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дали 18 лет тюрьмы. В России "осудили" украинского военного

Россия, Среда 13 декабря 2023 15:31
UA EN RU
Дали 18 лет тюрьмы. В России "осудили" украинского военного Фото: судилище над украинским защитником Мариуполя в Ростове-на-Дону (скрин-видео)
Автор: Ярослава Борзова

Военнослужащий ВСУ Антон Байдраков был приговорен в России к 18 годам за решеткой. Его обвинили в "захвате власти в ДНР и убийстве жительницы Мариуполя" 27 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру РФ в Telegram.

Украинского военного обвинили сразу по нескольким статьям:

  • "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности";
  • "Насильственный захват власти";
  • "Убийство";
  • "Жестокое обращение с гражданским населением".

Российские "следователи" утверждают, что с июля по август 2021 года Байдраков "прошел обучение навыкам ведения боевых действий с целью насильственного захвата власти и смены конституционного строя" в так называемой "ДНР".

После этого его направили на прохождение службы в составе бригады морской пехоты.

Россияне утверждают, что в марте 2022 года Байдраков в Мариуполе якобы незаконно "удерживал местную жительницу на территории промышленной зоны", а затем "убил ее".

Судилища РФ над украинскими защитниками

Напомним, что после героических боев за Мариуполь в российском плену в прошлом году оказались более 2,5 тысяч украинских военных, которые до последнего держали позиции с завода "Азовсталь".

Впрочем, они получили приказ прекратить оборону. После этого, когда бойцы оказались в плену у россиян, Украина занимается освобождением наших защитников. Некоторых из них уже удалось освободить.

Недавно мы рассказывали о том, как в Ростове-на-Дону приговорили украинского военнопленного Антона Чередника к 19 годам в колонии строгого режима. Он попал в плен весной 2022 года во время захвата оккупантами Мариуполя.

Следует отметить, что россияне раньше хотели устроить судилище над пленными защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Об этом прошлым летом сообщало ГУР МО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Суд
NEWS
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год