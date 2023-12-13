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Дали 18 років тюрми. У Росії "засудили" українського військового

Росія , Середа 13 грудня 2023 15:31
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Дали 18 років тюрми. У Росії "засудили" українського військового Фото: судилище над українським захисником Маріуполя в Ростові-на-Дону (скрін-відео)
Автор: Ярослава Борзова

Військовослужбовця ЗСУ Антона Байдракова сзасудили в Росії до 18 років за ґратами. Його звинуватили в "захопленні влади в ДНР та вбивстві мешканки Маріуполя" 27 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру РФ в Telegram.

Українського військового звинуватили одразу за декількома статтями:

  • "Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності";
  • "Насильницьке захоплення влади";
  • "Вбивство";
  • "Жорстоке поводження з цивільним населенням".

Російські "слідчі" стверджують, що з липня по серпень 2021 року Байдраков "пройшов навчання навичкам ведення бойових дій з метою насильницького захоплення влади та зміни конституційного ладу" в так званій "ДНР".

Після цього його скерували на проходження служби в складі бригади морської піхоти.

Росіяни стверджують, що в березні 2022 року Байдраков у Маріуполі нібито незаконно "утримував місцеву мешканку на території промислової зони", а потім "убив її".

Судилища РФ над українськими захисниками

Нагадаємо, що після героїчних боїв за Маріуполь у російському полоні минулого року опинились понад 2,5 тисячі українських військових, які до останнього тримали позиції із заводу "Азовсталь".

Втім, вони отримали наказ припинити оборону. Після цього, коли бійці опинилися у полоні росіян, Україна займається визволенням наших захисників. Деякі з них вже вдалося звільнити.

Нещодавно ми розповідали про те, як у Ростові-на-Дону засудили українського військовополоненого Антона Чередника до 19 років у колонії суворого режиму. Він потрапив у російський полон навесні 2022 року під час захоплення окупантами Маріуполя.

Варто зазначити, що росіяни раніше хотіли влаштувати судилище над полоненими захисниками "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. Про це минулого літа повідомляло ГУР МО.

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