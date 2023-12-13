Дали 18 років тюрми. У Росії "засудили" українського військового

Військовослужбовця ЗСУ Антона Байдракова сзасудили в Росії до 18 років за ґратами. Його звинуватили в "захопленні влади в ДНР та вбивстві мешканки Маріуполя" 27 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру РФ в Telegram.