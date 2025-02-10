РФ применяет против стран НАТО новые разработки, испытанные на войне с Украиной, - ISW

Аналитики ведомства отметили, что во время войны Россия развивает и совершенствует свои возможности использования беспилотников, в частности устойчивость дронов к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и собственные возможности РЭБ.

В течение 2024 года командование НАТО и страны Альянса все чаще предупреждали о российских диверсиях и гибридных операциях против стран-членов блока.

"Эти сообщения демонстрируют необходимость для стран НАТО продолжать развивать свои оборонительные возможности. Это связано с тем, что Россия продолжает использовать свой опыт на поле боя в Украине для внедрения новых технологий", - говорится в отчете.