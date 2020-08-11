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Путін заявив про реєстрацію у Росії першої вакцини від COVID-19

Росія, Вівторок 11 серпня 2020 11:45
Путін заявив про реєстрацію у Росії першої вакцини від COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Юлія Струк

Вакцину зареєстрували у вівторок вранці

Президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію у Російській Федерації першої вакцини від коронавірусу. За його словами, вакцину зареєстрували у вівторок вранці.

Про це повідомляє видання "Известия".

"Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції", - заявив глава РФ на нараді з членами уряду.

Крім того, глава Міністерства охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко зазначив, що вакцина від коронавірусу показала високу ефективність і безпеку

"Вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і, повторюю, пройшла всі необхідні перевірки", - заявив президент Росії.

Також Путін повідомив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу.

"Одна з моїх дочок зробила собі таке щеплення. У цьому сенсі вона взяла участь в експерименті. Після першого щеплення температура у неї була 38, на наступний день - 37 з невеликим і все", - заявив російський лідер.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що для загального доступу до вакцини від COVID-19 необхідно понад 100 млрд доларів.

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп хоче отримати вакцину від коронавірусу до виборів президента.

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