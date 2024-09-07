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В Полтаве слышали звук взрыва

Суббота 07 сентября 2024 22:38
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В Полтаве слышали звук взрыва Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером 7 сентября в Полтаве слышали звук взрывов. Военные предупреждали о скоростной цели на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Новини" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Скоростная цель через Харьковскую область в направлении Полтавы", - предупреждали в ПС в 22:22.

Уже в 22:27 корреспонденты Суспільного сообщили, что в городе был слышен звук взрыва.

Обновлено в 23:14

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин уточнил, что Россия попала в гражданскую инфраструктуру в Полтавской громаде. Предварительно, без жертв.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Полтаве слышали звук взрыва

Напомним, что во вторник, 3 сентября, российские оккупанты нанесли масштабный удар по Полтаве. Враг попал по зданию учебного центра, больнице, а также зданию Института связи. В результате атаки погибли 55 человек, количество пострадавших по состоянию 5 сентября возросло до 328 человек.

Подробнее об ударе РФ по городу Полтава читайте в материале РБК-Украина.

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