РФ запустила по Украине 78 ракет, а СБУ атаковала полигон "Кадамовский": новости за 25 декабря

Российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар. Тем временем СБУ атаковала один из крупнейших российских полигонов "Кадамовский".

Более детально о том, что произошло в среду, 25 декабря, - в материале РБК-Украина .

Россияне запустили по Украине более 180 ракет и дронов. Сколько сбила ПВО

Россия в ночь на 25 декабря, на Рождество, запустила по Украине 184 ракет и дронов. Большинство из них сбила ПВО.

В частности, россияне во время атаки применили 50 крылатых ракет Х-101/Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская область, Каспийское море).

Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов РФ, - источники

Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на полигоне возле Новочеркасска в Ростовской области. Этот полигон является одним из крупнейших в России, сообщили источники РБК-Украина.

По их данным, в результате попадания дронов был мощный взрыв и последующая детонация снарядов. Источники отмечают, что вражеский склад полностью уничтожен.

ВСУ ударили по пункту управления во Льгове, есть потери среди вражеских офицеров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) этой ночью ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) в Льгове Курской области.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, в результате удара враг понес потери среди офицерского состава.

Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться

Ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается и в ближайшие часы эта тенденция продолжится. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать, рассказали РБК-Украина несколько источников в энергетической отрасли.

ГБР задержало в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК

Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП. Он только сегодня вышел из СИЗО после внесения залога.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове.

В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный

Недалеко от Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный.

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. К инциденту может быть причастна российская ПВО.