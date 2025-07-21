Как выглядит станция метро "Лукьяновская" после обстрела, - фоторепортаж РБК-Украина
Российские оккупанты в ночь на 21 июля провели комбинированную атаку дронов и ракет на Киев. В результате обстрела был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
РБК-Украина прибыло на место происшествия и провело фоторепортаж.
В частности, этой ночью стало известно, что в результате вражеского обстрела в Киеве был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
Ночью в сети распространялось кадры, на которых внутри метро было видно дым. В то время люди прятались там как в укрытии, поскольку враг несколько часов подряд обстреливал столицу.
Впоследствии представители местной власти официально подтвердили, что был поврежден вход.
По состоянию на утро вход на станцию метро "Лукьяновская" выглядит так. Как можно увидеть, в здании и на входе на саму станцию выбиты окна, а рядом везде разбиты стекла.
Станцию "Лукьяновская" закрыли
Напомним, что в результате повреждения станции метрополитена "Лукьяновская" - ее закрыли как на вход, так и на выход. В частности, речь идет о пассажирах.
Известно, что поезда проезжают без остановки. В то же время все остальные станции работают в звуковом режиме.
Также отметим, что несмотря на обстрел, станция "Лукьяновская" продолжала работать в качестве укрытия.
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