В Ивано-Франковской области четверо пострадавших из-за атаки РФ
Россия в ночь на 21 июля нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску и области. В результате атаки четыре человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечают спасатели, в Ивано-Франковской общине возник пожар в двухэтажном частном доме, его ликвидировали. Также в этой общине повреждены другие жилые дома.
Четыре человека получили ранения, среди травмированных есть ребенок.
В Городенковской территориальной общине Коломыйского района возник пожар хозяйственной постройки, который оперативно ликвидировали спасатели.
В самом Ивано-Франковске вспыхнули гаражи и автомобили на открытой стоянке, площадь пожара - 220 кв.м. Также горели производственно-складские помещения на площади 300 кв.м.
Фото: РФ атаковала Ивано-Франковск и область (t.me/dsns_telegram)
Обстрел Украины
В ночь на 21 июля российские войска атаковали Украину дронами и ракетами, в частности с Ту-95, "Калибрами" и "Кинжалами".
Под ударом врага был Киев. Повреждения зафиксировали в нескольких районах - в Шевченковском районе было попадание в многоэтажку. По данным полиции, в столице шесть человек пострадали, погиб мужчина.
Также россияне обстреляли Ивано-Франковск и область ракетами и беспилотниками. По словам мэра Ивано-Франковска, это была самая большая атака с начала полномасштабной войны.
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