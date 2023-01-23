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Оккупанты разворачивают дополнительные госпитали из-за больших потерь в Запорожской области

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Крым, Понедельник 23 января 2023 17:35
Оккупанты разворачивают дополнительные госпитали из-за больших потерь в Запорожской области Фото: Оккупанты разворачивают дополнительные госпитали из-за больших потерь в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Враг несет большие потери на Запорожском направлении и вынужден разворачивать дополнительные госпитали во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что из-за недостаточного количества больничных коек россияне превратили в госпиталь больницу в Крыму. При этом в госпиталь завезли российских врачей, потому что не доверяют местным. Других врачей перевели в другие городские больницы Севастополя.

Также враг планирует оборудовать еще два госпиталя в Крыму до конца января, ведь несет большие потери на Запорожском направлении, а госпитали на оккупированных территориях юга Украины восполнены.

Напомним, что городская больница Днепрорудного Запорожской области забита ранеными россиянами, а местные медики отказываются их лечить.

Российская армия не ведет масштабных наступлений в Запорожской области. Однако оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами.

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