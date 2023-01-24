ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мэр Мелитополя объяснил, зачем россияне врут об "удачном" наступлении под Запорожьем

Новина українською →
Запорожская область, Вторник 24 января 2023 19:47
Мэр Мелитополя объяснил, зачем россияне врут об "удачном" наступлении под Запорожьем Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики терпят серьезные потери на фронте, поэтому пытаются врать об "успехах" в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Не в силах выиграть войну на фронте, россияне развернули информационную войну в интернете", - заявил Федоров.

По его словам, в течение последних дней оккупанты распространяли историю об "удачном наступлении" российской армии на Запорожском направлении. Также они рассказывали о захватах населенных пунктов Каменское, Щербаки, Малые Щербаки и другие.

Федоров отметил, что пропаганда россиян преследовала следующие цели:

  • отвлечь внимание от провала на Донецком направлении;
  • оправдать многочисленные потери в Запорожском направлении;
  • посеять уныние, чтобы жители перестали ждать деоккупации.

"Однако традиционно ни одна история оккупантов не подкреплена фактами", - добавил мэр.

Напомним, что на Запорожском направлении Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупантам, в результате чего потери россиян достигли более полусотни человек.

Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Запорожская область Война в Украине
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием