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Россияне перестали выплачивать людям "социальные выплаты" в Запорожской области

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Запорожская область, Вторник 24 января 2023 16:45
Россияне перестали выплачивать людям "социальные выплаты" в Запорожской области Фото: Россияне перестали выплачивать людям "социальные выплаты" в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать социальные выплаты и оставили людей без денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

Россияне заявили о нехватке рублей в Запорожской области, потому перестали выплачивать людям "социальные выплаты".

"Они обещают исправить ситуацию. Однако о сроках они не сообщают. "Выплат" нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке, а вот выплаты со стороны Украины пришли вовремя", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупанты сейчас пытаются запретить движение гривны. Следовательно, устраивают рейды по торговым точкам, чтобы не давать возможности что-то приобрести за гривну. Таким образом, получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной.

Напомним, что оккупанты разворачивают дополнительные госпитали из-за больших потерь в Запорожской области.

Городская больница Днепрорудного Запорожской области забита ранеными россиянами, а местные медики отказываются их лечить.

Предатели и коллаборанты в Мелитополе пытаются создать свою частную военную компанию. В ее состав берут людей из РФ и Сербии.

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