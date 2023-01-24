Россияне перестали выплачивать людям "социальные выплаты" в Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать социальные выплаты и оставили людей без денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

Россияне заявили о нехватке рублей в Запорожской области, потому перестали выплачивать людям "социальные выплаты".

"Они обещают исправить ситуацию. Однако о сроках они не сообщают. "Выплат" нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке, а вот выплаты со стороны Украины пришли вовремя", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупанты сейчас пытаются запретить движение гривны. Следовательно, устраивают рейды по торговым точкам, чтобы не давать возможности что-то приобрести за гривну. Таким образом, получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной.