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У РФ помітили автозаки Росгвардії, які рухалися в бік кордону з Білоруссю

Росія, Понеділок 17 серпня 2020 03:32
У РФ помітили автозаки Росгвардії, які рухалися в бік кордону з Білоруссю
Фото: рух техніки в бік кордону (Conflict Intelligence Team/скріншот)
Автор: Артур Родивилов

Поки невідомо, чи перетнули ці машини кордон

У Росії у бік кордону з Білоруссю рухаються автомобілі, схожі на автозаки, без розпізнавальних знаків. За даними декількох очевидців, до кордону в неділю могла направлятися техніка Росгвардії.

Про це у Facebook повідомляє група розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Наголошується, що частина цих вантажівок ідентична транспорту ОМОНу Росгвардії, який зазвичай присутній на масових заходах у Санкт-Петербурзі. На машинах відсутні маркування.

У РФ помітили автозаки Росгвардії, які рухалися в бік кордону з Білоруссю

Однак у повідомленні зазначається, що місце знімання знаходиться більш ніж за 400 кілометрів від кордону з Білоруссю, тому не можна бути впевненими, що це говорить про відправку особового складу Росгвардії в країну.

У РФ помітили автозаки Росгвардії, які рухалися в бік кордону з Білоруссю

Колону помітив читач "Фонтанки" на тій же дорозі Санкт-Петербург-Псков. За його словами, в загальній складності назустріч йому проїхали близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків.

Один з джерел у ЗС Росії в розмові з виданням заявив, що "під час подій на Майдані кожна колона автоматично "прямувала" очевидцями в Україну".

Іншу колону, що рухалася у напрямку до Білорусі з боку Москви трасою Москва-Мінськ, помітили читачі "Медузи".

У РФ помітили автозаки Росгвардії, які рухалися в бік кордону з Білоруссю

Нагадаємо, раніше Лукашенко розповів, що в ході розмови з російським президентом Володимиром Путіним домовився, що Росія при першому запиті "надасть допомогу з забезпечення безпеки".

Зазначимо, фактично усунений від влади президент України Віктор Янукович у 2014 році направив звернення до Путіна з проханням ввести війська "для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України".

Звернення було датовано 1 березня 2014 року. В той же день Путін попросив Раду Федерації схвалити використання військ на території України. У червні того ж року постанову було скасовано, коли Крим був уже захоплений, а на Донбасі йшли бойові дії.

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