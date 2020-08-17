В РФ заметили автозаки Росгвадии, которые двигались в сторону границы с Беларусью

Фото: движении техники в сторону границы (Conflict Intelligence Team/скриншот)

Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу

В России в сторону границы с Беларусью двигаются автомобили, похожие на автозаки, без опознавательных знаков. По данным нескольких очевидцев, к границе в воскресенье могла направляться техника Росгвардии.

Об этом в Facebook сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Отмечается, что часть этих грузовиков идентична транспорту ОМОНа Росгвардии, который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. На машинах отсутствуют маркировки.

Однако в сообщении указывается, что место съемки находится более чем в 400 километрах от границы с Беларусью, поэтому нельзя быть уверенными, что это говорит об отправке личного состава Росгвардии в страну.

Колонну также заметил читатель "Фонтанки" на той же дороге Санкт-Петербург-Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников.

Один из источников в ВС России в разговоре с изданием заявил, что "во времена событий на Майдане любая колонна автоматически "направлялась" очевидцами в Украину".

Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы по трассе Москва-Минск, заметили читатели "Медузы".

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, что в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным договорился, что Россия при первом запросе "окажет помощь по обеспечению безопасности".

Отметим, фактически отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович в 2014 году направил обращение к Путину с просьбой ввести войска "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Обращение было датировано 1 марта 2014 года. В тот же день Путин попросил Совет Федерации одобрить использование войск на территории Украины. В июне того же года постановление было отменено, когда Крым был уже захвачен, а на Донбассе шли боевые действия.