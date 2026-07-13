РФ оставила без света почти 70 тысяч жителей Черниговщины

В результате российской атаки в Черниговской области без электроснабжения остались почти 70 тысяч абонентов. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Черниговоблэнерго.
В Черниговской области в результате российской атаки были обесточены почти 70 тысяч абонентов. Как сообщили в АО "Черниговоблэнерго", перебои с электроснабжением зафиксированы в Черниговском и Корюковском районах.
По данным энергетической компании, без электричества остались более 69 тысяч потребителей.
Ранее сообщалось, что в самом Чернигове из-за атаки были обесточены свыше 61 тысячи абонентов, однако впоследствии масштабы отключений уточнили.
В "Черниговоблэнерго" сообщили, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты ликвидируют последствия российского удара и проводят необходимые ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям пострадавших районов.
Сроки полного восстановления подачи электроэнергии пока не уточняются. Энергетики продолжают работать в усиленном режиме.
Напоминаем, что крупнейший оператор электросетей США PJM Interconnection, который обеспечивает электроснабжение около 67 миллионов потребителей на востоке страны и Среднем Западе, объявил режим экстренной экономии электроэнергии. Компания задействовала специальные программы по сокращению потребления, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.