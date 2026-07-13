РФ залишила без світла майже 70 тисяч мешканців Чернігівщини

Без світла залишилися десятки тисяч споживачів

У Чернігівській області внаслідок російської атаки було знеструмлено майже 70 тисяч абонентів. Як повідомили в АТ "Чернігівобленерго", перебої з електропостачанням зафіксовано у Чернігівському та Корюківському районах.

За даними енергетичної компанії, без електрики залишилося понад 69 тисяч споживачів.

Раніше повідомлялося, що в самому Чернігові через атаку було знеструмлено понад 61 тисячу абонентів, проте згодом масштаби відключень уточнили.

Енергетики продовжують відновлення

У "Чернігівобленерго" повідомили, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Фахівці ліквідують наслідки російського удару та проводять необхідні ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям постраждалих районів.

Терміни повного відновлення подачі електроенергії наразі не уточнюються. Енергетики продовжують працювати у посиленому режимі.