UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

РФ залишила без світла майже 70 тисяч мешканців Чернігівщини

03:40 13.07.2026 Пн
1 хв
Наслідки атаки продовжують усувати
aimg Анастасія Никончук
Фото: електроенергія (GettyImages)

Внаслідок російської атаки в Чернігівській області без електропостачання залишилося майже 70 тисяч абонентів. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернігівобленерго.

Без світла залишилися десятки тисяч споживачів

У Чернігівській області внаслідок російської атаки було знеструмлено майже 70 тисяч абонентів. Як повідомили в АТ "Чернігівобленерго", перебої з електропостачанням зафіксовано у Чернігівському та Корюківському районах.

За даними енергетичної компанії, без електрики залишилося понад 69 тисяч споживачів.

Раніше повідомлялося, що в самому Чернігові через атаку було знеструмлено понад 61 тисячу абонентів, проте згодом масштаби відключень уточнили.

Енергетики продовжують відновлення

У "Чернігівобленерго" повідомили, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Фахівці ліквідують наслідки російського удару та проводять необхідні ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям постраждалих районів.

Терміни повного відновлення подачі електроенергії наразі не уточнюються. Енергетики продовжують працювати у посиленому режимі.

Нагадуємо, що найбільший оператор електромереж США PJM Interconnection, який забезпечує електропостачання близько 67 мільйонів споживачів на сході країни та Середньому Заході, оголосив режим екстреної економії електроенергії . Компанія залучила спеціальні програми скорочення споживання, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЕлектроенергіяЧернігів