В РФ заговорили о "платном выезде" из страны для своих граждан

По данным издания, депутаты Госдумы и представители туротрасли на фоне войны на Ближнем Востоке предложили создать единый гарантийный фонд для эвакуации российских туристов.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил, чтобы фонд наполняли за счет каждого туриста, который выезжает за границу. По его мнению, размер сборов должен составить 300 рублей (около 166 гривен).

"Наполнялся бы по копеечке с каждого туриста независимо от того, каким образом он отправился за рубеж", - сказал Уманский.

14 марта глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев сказал, что идею сбора за поездки за границу для россиян "стоит обсудить". Это якобы может поддержать внутренний туризм и экономику.

Он пожаловался что в 2024 году граждане РФ потратили за границей около 700 млрд рублей (385 млрд гривен), а эти деньги "могли бы остаться внутри страны".

Позже Тарбаев отказался от своих же слов и сказал, что сборы или налоги для туристов "не рассматривают и не планируют вводить".

"Верстка" обратила внимание, что идея взимать с граждан РФ плату при выезде за границу обсуждается уже несколько лет. Так, в 2019 году предлагали ввести сбор около 500 рублей за пересечение границы, в 2023-м звучала инициатива выездных виз, а в 2025-м - обсуждался возможный налог на туристические поездки.