Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У РФ заговорили про "платний виїзд" із країни для своїх громадян

16:59 18.03.2026 Ср
2 хв
Російська влада обговорює нові збори з туристів
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: у РФ обговорюють збори для туристів (Getty Images)

Російські урядовці обговорюють можливість запровадження зборів із громадян, які виїжджають за кордон. Це нібито необхідно, щоб забезпечити їхню евакуацію в екстрених випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Верстку".

За даними видання, депутати Держдуми і представники туристичної галузі на тлі війни на Близькому Сході запропонували створити єдиний гарантійний фонд для евакуації російських туристів.

Президент Російського союзу туріндустрії Ілля Уманський запропонував, щоб фонд наповнювали за рахунок кожного туриста, який виїжджає за кордон. На його думку, розмір зборів має становити 300 рублів (близько 166 гривень).

"Наповнювався б по копійчинці з кожного туриста незалежно від того, яким чином він вирушив за кордон", - сказав Уманський.

14 березня голова комітету Держдуми з туризму Сангаджі Тарбаєв сказав, що ідею збору за поїздки за кордон для росіян "варто обговорити". Це нібито може підтримати внутрішній туризм та економіку.

Він поскаржився, що 2024 року громадяни РФ витратили за кордоном приблизно 700 млрд рублів (385 млрд гривень), а ці гроші "могли б залишитися всередині країни".

Пізніше Тарбаєв відмовився від своїх же слів і сказав, що збори або податки для туристів "не розглядають і не планують вводити".

"Верстка" звернула увагу, що ідея стягувати з громадян РФ плату під час виїзду за кордон обговорюється вже кілька років. Так, у 2019 році пропонували ввести збір приблизно 500 рублів за перетин кордону, у 2023-му лунала ініціатива виїзних віз, а у 2025-му - обговорювали можливий податок на туристичні поїздки.

До слова, нещодавно російський МЗС відмовляв своїх громадян від поїздок до Німеччини, оскільки там для росіян "несприятлива обстановка".

