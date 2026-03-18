У РФ заговорили про "платний виїзд" із країни для своїх громадян

За даними видання, депутати Держдуми і представники туристичної галузі на тлі війни на Близькому Сході запропонували створити єдиний гарантійний фонд для евакуації російських туристів.

Президент Російського союзу туріндустрії Ілля Уманський запропонував, щоб фонд наповнювали за рахунок кожного туриста, який виїжджає за кордон. На його думку, розмір зборів має становити 300 рублів (близько 166 гривень).

"Наповнювався б по копійчинці з кожного туриста незалежно від того, яким чином він вирушив за кордон", - сказав Уманський.

14 березня голова комітету Держдуми з туризму Сангаджі Тарбаєв сказав, що ідею збору за поїздки за кордон для росіян "варто обговорити". Це нібито може підтримати внутрішній туризм та економіку.

Він поскаржився, що 2024 року громадяни РФ витратили за кордоном приблизно 700 млрд рублів (385 млрд гривень), а ці гроші "могли б залишитися всередині країни".

Пізніше Тарбаєв відмовився від своїх же слів і сказав, що збори або податки для туристів "не розглядають і не планують вводити".

"Верстка" звернула увагу, що ідея стягувати з громадян РФ плату під час виїзду за кордон обговорюється вже кілька років. Так, у 2019 році пропонували ввести збір приблизно 500 рублів за перетин кордону, у 2023-му лунала ініціатива виїзних віз, а у 2025-му - обговорювали можливий податок на туристичні поїздки.