У РФ зафіксований новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом

За минулу добу в Росії коронавірусом заразилися понад 11 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Станом на 7 травня в РФ зафіксовано понад 177 тис. хворих на COVID-19. За останню добу коронавірус підтвердили у 11 321 росіянина.

За добу від ускладнень, викликаних вірусом, померло 88 осіб. З початку епідемії зафіксовано 1625 летальних випадків.

Найбільше випадків зареєстровано у Москві (92,6 тис.) і області (17,4 тис.), а також у Санкт-Петербурзі (6,1 тис.). До речі, в Москві також зафіксований рекордний добовий приріст хворих - вірус виявили у 6,7 тис. осіб.

Попередній анти-рекорд за кількістю нових заражень Росія встановила 3 травня. Тоді за добу інфекцію підтвердили у 10 633 осіб. Вчора стало відомо, що РФ піднялася на 5 місце в світі за кількістю заражених коронавірусом.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірус виявили у міністра культури РФ Ольги Любімової. Раніше COVID-19 підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником РФ, у кого виявили інфекцію.