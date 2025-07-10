В РФ арестовали водителя фуры из украинской операции "Паутина"

В России суд арестовал 55-летнего жителя Челябинска Михаила Рюмина. Он был водителем фуры, из которой СБУ запускала дроны по российских аэродромах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медиазону ".

Как пишет издание, Ивановский областной суд оставил в силе арест Рюмина. Он обвиняется по статье о теракте, совершенном группой лиц. В апелляционном постановлении также указывается, что фигурант долгое время работал водителем.

Коллега Рюмина подтвердил "Медиазоне", что тот является водителем фуры, из которой Служба безопасности Украины запускала по российским аэродромам FPV-дроны.

По словам собеседника издания, Рюмин незадолго до украинской операции сменил место работы. Тогда он принял заказ на доставку составных частей каркасных домов из Челябинска в Ивановскую область. Груз мужчина должен был доставить на арендованой фуре.

Коллега подозреваемого уверен, что тот не знал, что в модульных домиках были спрятаны беспилотники.

"Я такие же вагончики - ну, мы так называем модульные здания - возил почти восемь лет по всей стране. Если бы мне такой вагончик дали, я бы его так же загрузил и так же бы повез. Там даже внутрь не попадешь - у нас было все зашито. Ты же не будешь стенки разбирать", - добавил он.