У РФ заарештували водія фури з української операції "Павутина"

У Росії суд заарештував 55-річного жителя Челябінська Михайла Рюміна. Він був водієм фури, з якої СБУ запускала дрони по російських аеродромах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медіазону ".

Як пише видання, Іванівський обласний суд залишив чинним арешт Рюміна. Його обвинувачують за статтею про теракт, вчинений групою осіб. В апеляційній постанові також зазначено, що фігурант тривалий час працював водієм.

Колега Рюміна підтвердив "Медіазоні", що той є водієм фури, з якої Служба безпеки України запускала по російських аеродромах FPV-дрони.

За словами співрозмовника видання, Рюмін незадовго до української операції змінив місце роботи. Тоді він прийняв замовлення на доставку складових частин каркасних будинків із Челябінська в Іванівську область. Вантаж чоловік мав доставити на орендованій фурі.

Колега підозрюваного впевнений, що той не знав, що в модульних будиночках були заховані безпілотники.

"Я такі ж вагончики - ну, ми так називаємо модульні будівлі - возив майже вісім років по всій країні. Якби мені такий вагончик дали, я б його так само завантажив і так само б повіз. Там навіть усередину не потрапиш - у нас було все зашито. Ти ж не будеш стінки розбирати", - додав він.