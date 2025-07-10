У РФ заарештували водія фури з української операції "Павутина"
У Росії суд заарештував 55-річного жителя Челябінська Михайла Рюміна. Він був водієм фури, з якої СБУ запускала дрони по російських аеродромах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".
Як пише видання, Іванівський обласний суд залишив чинним арешт Рюміна. Його обвинувачують за статтею про теракт, вчинений групою осіб. В апеляційній постанові також зазначено, що фігурант тривалий час працював водієм.
Колега Рюміна підтвердив "Медіазоні", що той є водієм фури, з якої Служба безпеки України запускала по російських аеродромах FPV-дрони.
За словами співрозмовника видання, Рюмін незадовго до української операції змінив місце роботи. Тоді він прийняв замовлення на доставку складових частин каркасних будинків із Челябінська в Іванівську область. Вантаж чоловік мав доставити на орендованій фурі.
Колега підозрюваного впевнений, що той не знав, що в модульних будиночках були заховані безпілотники.
"Я такі ж вагончики - ну, ми так називаємо модульні будівлі - возив майже вісім років по всій країні. Якби мені такий вагончик дали, я б його так само завантажив і так само б повіз. Там навіть усередину не потрапиш - у нас було все зашито. Ти ж не будеш стінки розбирати", - додав він.
Операція "Павутина"
Нагадаємо, 1 червня українські дрони атакували російські аеродроми. Головною метою стала ворожа стратегічна авіація.
Пізніше стало відомо, що дрони запускали безпосередньо з території РФ. Безпілотники сховали в модульних будиночках, які перевозили вантажівки.
Після операції в Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок удару по російських аеродромах вдалося знищити або пошкодити 41 стратегічний літак росіян.
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