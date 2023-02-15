РФ уже потеряла девять тяжелых огнеметных систем с начала вторжения, - Генштаб

С начала вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили минимум 9 российских тяжелых огнеметных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

ТОС-1А "Солнцепек " - это тяжелая огнеметная система залпового огня, взятая на вооружение армии РФ в 2001 году.

ТОС-1 "Буратино" - это тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72, разработанная в 1971-1979 годах.

В Генштабе отмечают, что речь идет о ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

"9 тяжелых огнеметных систем залпового огня уже потерял враг с начала широкомасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Недавно украинские военные уничтожили российский огнемет ТОС-1А "Солнцепек".

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против оккупантов еще в апреле 2022 года. Установка работала в Изюмском направлении.

Кроме того, русские войска в Запорожской области обстреляли позиции своих войск. Удар был нанесен тяжелой огнеметной системой "Солнцепек".

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