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РФ уже потеряла девять тяжелых огнеметных систем с начала вторжения, - Генштаб

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Украина, Среда 15 февраля 2023 19:38
РФ уже потеряла девять тяжелых огнеметных систем с начала вторжения, - Генштаб Фото: ТОС-1А "Солнцепек" (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили минимум 9 российских тяжелых огнеметных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"9 тяжелых огнеметных систем залпового огня уже потерял враг с начала широкомасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что речь идет о ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

ТОС

Семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

ТОС-1 "Буратино" - это тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72, разработанная в 1971-1979 годах.

ТОС-1А "Солнцепек" - это тяжелая огнеметная система залпового огня, взятая на вооружение армии РФ в 2001 году.

Ее основные отличия:

  • количество направляющих уменьшено с 30 до 24;
  • установлена новая система управления огнем;
  • транспортно-заряжающая машина выполнена на базе Т-72;
  • новые неуправляемые ракеты MO.1.01.04 и MO.1.01.04M с дальностью полета до 6 км.

Недавно украинские военные уничтожили российский огнемет ТОС-1А "Солнцепек".

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против оккупантов еще в апреле 2022 года. Установка работала в Изюмском направлении.

Кроме того, русские войска в Запорожской области обстреляли позиции своих войск. Удар был нанесен тяжелой огнеметной системой "Солнцепек".

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