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РФ уже не может производить достаточно ракет для постоянных массированных обстрелов, - Данилов

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Суббота 28 января 2023 02:19
РФ уже не может производить достаточно ракет для постоянных массированных обстрелов, - Данилов Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Совете национальной безопасности и обороны четко считают все ракеты, используемые Россией для массированных обстрелов украинских мирных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

"Способности производить такое количество для того, чтобы они могли нас постоянно на долгий промежуток времени терроризировать, у них уже нет. И это не только информация Аппарата Совета нацбезопасности, у нас есть сводная информация всех наших структур", - отметил чиновник.

Данилов указал, что знает точное число ракет, оставшееся в России, но отказался его назвать.

"Вы видите, что они уже снижают интенсивность (массированных ударов - ред.)", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов рассказал, что сложный период в войне может занять и 3 месяца, но перелом уже произошел.

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