Данилов о победе Украины в войне: Сложный период может занять и 3 месяца, но перелом уже произошел
Сегодня трудно назвать точную дату победы Украины в войне, которую развязала Россия. Ведь впереди еще сложная работа на фронте, на большом расстоянии - более двух тысяч километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".
"Имеем понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. И если кто-то говорит, что это можно сделать за неделю, за две - я не являюсь таким оптимистичным", - отметил чиновник.
Однако Данилов указал, что переломный момент в войне пройден.
"Да, будет сложно, нельзя расслабляться, но, поверьте, все будет. Давайте подождем. Сложный период сейчас будет минимум месяц-полтора-два, а может, и три. Нам нужно пройти этот сложный путь", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, Данилов подчеркнул, что сейчас повторение событий февраля 2022 года, когда Россия пошла в полномасштабное наступление на территорию Украины, невозможно.
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