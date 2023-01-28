Данилов о победе Украины в войне: Сложный период может занять и 3 месяца, но перелом уже произошел

Сегодня трудно назвать точную дату победы Украины в войне, которую развязала Россия. Ведь впереди еще сложная работа на фронте, на большом расстоянии - более двух тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

"Имеем понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. И если кто-то говорит, что это можно сделать за неделю, за две - я не являюсь таким оптимистичным", - отметил чиновник.

Однако Данилов указал, что переломный момент в войне пройден.

"Да, будет сложно, нельзя расслабляться, но, поверьте, все будет. Давайте подождем. Сложный период сейчас будет минимум месяц-полтора-два, а может, и три. Нам нужно пройти этот сложный путь", - добавил секретарь СНБО.