ua ru
Сб, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вже неспроможна виробляти достатньо ракет для постійних масованих обстрілів, - Данілов

Новость на русском →
Субота 28 січня 2023 02:19
РФ вже неспроможна виробляти достатньо ракет для постійних масованих обстрілів, - Данілов Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Раді національної безпеки й оборони чітко рахують всі ракети, які Росія використовує для масованих обстрілів українських мирних міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Радіо Свобода".

"Спроможності виробляти таку кількість для того, щоб вони могли нас постійно на довгий проміжок часу тероризувати, у них вже немає. І це не лише інформація Апарату Ради нацбезпеки, у нас є зведена інформація всіх наших структур", - зазначив посадовець.

Данілов вказав, що знає точне число ракет, яке залишилося в Росії, але відмовився його назвати.

"Ви бачите, що вони вже знижують інтенсивність (масованих ударів - ред.)", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов розповів, що складний період у війні може тривати і 3 місяці, але перелом вже відбувся.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Данілов Війна Росії проти України
NEWS
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор