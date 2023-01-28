РФ вже неспроможна виробляти достатньо ракет для постійних масованих обстрілів, - Данілов

У Раді національної безпеки й оборони чітко рахують всі ракети, які Росія використовує для масованих обстрілів українських мирних міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Радіо Свобода".

"Спроможності виробляти таку кількість для того, щоб вони могли нас постійно на довгий проміжок часу тероризувати, у них вже немає. І це не лише інформація Апарату Ради нацбезпеки, у нас є зведена інформація всіх наших структур", - зазначив посадовець.

Данілов вказав, що знає точне число ракет, яке залишилося в Росії, але відмовився його назвати.

"Ви бачите, що вони вже знижують інтенсивність (масованих ударів - ред.)", - додав секретар РНБО.