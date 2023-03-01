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Оккупанты перестали выплачивать "соцвыплаты" владельцам украинских паспортов, - ЦНС

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Украина, Среда 01 марта 2023 15:11
Оккупанты перестали выплачивать "соцвыплаты" владельцам украинских паспортов, - ЦНС Фото: Оккупанты перестали выплачивать "соцвыплаты" владельцам украинских паспортов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня россияне выплачивают "пенсии" и другие "соцвыплаты" на оккупированных территориях Украины только владельцам паспортов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"С 1 марта на временно оккупированных территориях начали действовать "правила" выплат пенсий и социальных выплат РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие "выплаты" возможны только при наличии российского паспорта. В то же время, паспортизация в регионе продолжается медленно, а большое количество населения игнорирует получение паспортов РФ.

"При этом враг запретил оборот гривны, то есть лишил местное население украинских выплат. Следовательно жители оккупированных территорий зависимы от выплаты РФ и россияне фактически держат их в заложниках", - добавили в ЦНС.

Еще в конце января на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать "социальные выплаты" и оставили людей без денег.

Российские оккупанты готовят новую волну принудительной "паспортизации" в Мелитополе. Предатели хотят выслужиться перед своими "руководителями".

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