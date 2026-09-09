Атака на Киев: загорелись склады, количество пострадавших в городе растет

В Киеве в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары в разных районах. По предварительной информации, в Днепровском районе дрон попал в складское помещение. Также стало известно о пострадавших.

По данным КМВА, в Днепровском районе, по предварительной информации, беспилотник попал в складское помещение – там возник пожар.

Кроме того, в Дарницком районе произошло возгорание травяного настила в результате падения БПЛА.

Еще в одном месте этого же района обломки упали на открытой территории, где поднимается дым.

Число пострадавших от вражеской атаки за сегодняшний день увеличилось до 9 человек. Экстренные службы направляются на места событий.