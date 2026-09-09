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Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве "прилет" в 24-этажный дом

08:34 09.09.2026 Ср
1 мин
Столицу атаковал реактивный дрон
aimg Елена Чупровская
В Киеве "прилет" в 24-этажный дом Фото: "Шахед" атаковал Киев (Getty Images)
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В Киеве утром "Шахед" попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Воздушные Силы ВСУ.

"В Дарницком районе попадание БпЛА в 16-этажное здание", - сказал Кличко.

Также мэр отметил, что экстренные службы направляются на место происшествия. О пострадавших пока не известно.

До этого Воздушные Силы ВСУ сообщали об атаке реактивного беспилотника на столицу.

"Киев. Реактивный БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях!" - призывали в ПС.

Обновлено.

Кличко добавил, что "прилет" произошел в 24-этажный доме.

"В Дарницком районе попадание БпЛА произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. На 12 этаже возгорание и разрушение стен", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью и утром 9 сентября россияне атаковали сразу шесть районов Киевщины - в Белой Церкви из-за удара дрона вспыхнул пожар на пищевом предприятии.

Спасатели ГСЧС тушили огонь всю ночь, а работы усложняли повторные воздушные тревоги.

Между тем, Германия согласилась срочно передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем ПВО Patriot из складов Бундесвера.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время заседания "Рамштайна", добавив, что Киев должен получить ракеты еще до начала зимы.

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