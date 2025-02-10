РФ потеряла на войне против Украины уже более 850 тысяч военных: новые данные Генштаба

Силы обороны Украины "минусовали" за сутки еще 1170 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ также уничтожили 9 танков, 16 ББМ, 35 артсистем и 3 средства ПВО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

По данным военного ведомства, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 10 февраля 2025 года ориентировочно составили:

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 9 февраля сообщали, что с начала суток на фронте уже произошло 92 боевых столкновений. Также в Силах обороны Украины отметили, что наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

Добавим, вчера представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что россияне под Покровском потеряли за месяц больше, чем во второй чеченской войне.

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