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РФ потеряла на войне против Украины уже более 850 тысяч военных: новые данные Генштаба

Понедельник 10 февраля 2025 07:53
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РФ потеряла на войне против Украины уже более 850 тысяч военных: новые данные Генштаба Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины "минусовали" за сутки еще 1170 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ также уничтожили 9 танков, 16 ББМ, 35 артсистем и 3 средства ПВО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

По данным военного ведомства, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 10 февраля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 850490 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков - 10001 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 20813 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 22879 (+35) ед.;
  • РСЗО - 1273 ед.;
  • средства ПВО - 1059 (+3) ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 331 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24623 (+137) ед.;
  • крылатых ракет - 3054 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36638 (+109) ед.;
  • специальной техники - 3740 (+1) ед.

РФ потеряла на войне против Украины уже более 850 тысяч военных: новые данные Генштаба

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 9 февраля сообщали, что с начала суток на фронте уже произошло 92 боевых столкновений. Также в Силах обороны Украины отметили, что наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

Добавим, вчера представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что россияне под Покровском потеряли за месяц больше, чем во второй чеченской войне.

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