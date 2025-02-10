РФ потеряла на войне против Украины уже более 850 тысяч военных: новые данные Генштаба
Силы обороны Украины "минусовали" за сутки еще 1170 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ также уничтожили 9 танков, 16 ББМ, 35 артсистем и 3 средства ПВО противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
По данным военного ведомства, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 10 февраля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 850490 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 10001 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 20813 (+16) ед.;
- артиллерийских систем - 22879 (+35) ед.;
- РСЗО - 1273 ед.;
- средства ПВО - 1059 (+3) ед.;
- самолетов - 370 ед.;
- вертолетов - 331 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24623 (+137) ед.;
- крылатых ракет - 3054 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 36638 (+109) ед.;
- специальной техники - 3740 (+1) ед.
Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 9 февраля сообщали, что с начала суток на фронте уже произошло 92 боевых столкновений. Также в Силах обороны Украины отметили, что наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.
Добавим, вчера представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что россияне под Покровском потеряли за месяц больше, чем во второй чеченской войне.
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