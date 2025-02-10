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РФ втратила на війні проти України вже понад 850 тисяч військових, - нові дані Генштабу

Понеділок 10 лютого 2025 07:53
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РФ втратила на війні проти України вже понад 850 тисяч військових, - нові дані Генштабу Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України "мінусували" за добу ще 1170 російських загарбників, а також знищили 9 танків, 16 ББМ, 35 артсистем та 3 засоби ППО противника. Між тим у звіті військових ЗСУ не вказуються дані про ліквідацію літака позавчора - йдеться про збиття російського штурмовика Су-25 на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

За даними військового відомства, загальні бойові втрати ворог з 24 лютого.2022 року по 10 лютого 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 850490 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків - 10001 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 20813 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 22879 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1273 од.;
  • засоби ППО - 1059 (+3) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24623 (+137) од.;
  • крилатих ракет - 3054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 36638 (+109) од.;
  • спеціальної техніки - 3740 (+1) од.

РФ втратила на війні проти України вже понад 850 тисяч військових, - нові дані Генштабу

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 9 лютого повідомляли, що з початку доби на фронті вже відбулося 92 бойових зіткнень. Також в Силах оборони України зазначили, що найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Курському напрямках.

Додамо, вчора речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що росіяни під Покровськом втратили за місяць більше, ніж у другій чеченській війні.

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