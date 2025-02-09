Россияне под Покровском потеряли за месяц больше, чем во второй чеченской войне, - ВСУ

Россия потеряла за месяц под Покровском больше людей, чем за все время второй чеченской войны. Она длилась 10 лет - с 1999 по 2009 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Под Покровском только безвозвратных (потерь РФ, - ред.) 7 тысяч за январь... Давайте сравним. Согласно официальной декларации россиян, во второй чеченской (войне, - ред.) они потеряли безвозвратно 6 тысяч человек", - сказал спикер.

Он добавил, что такие потери несет оккупант, при этом не штурмуя город, а пытаясь обойти его.

"То есть на одном направлении за месяц они теряют столько, сколько теряли в современных локальных войнах", - отметил Трегубов.



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По словам спикера, Покровское направление остается самым горячим. За минувшие сутки там зафиксировано до 54 боевых столкновений. Трегубов отметил, что продвижение у россиян под Покровском за последний месяц не очень большое.