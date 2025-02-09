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Россияне под Покровском потеряли за месяц больше, чем во второй чеченской войне, - ВСУ

Покровск, Воскресенье 09 февраля 2025 11:01
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Россияне под Покровском потеряли за месяц больше, чем во второй чеченской войне, - ВСУ Фото: в ВСУ рассказали о потерях РФ под Покровском (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла за месяц под Покровском больше людей, чем за все время второй чеченской войны. Она длилась 10 лет - с 1999 по 2009 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Под Покровском только безвозвратных (потерь РФ, - ред.) 7 тысяч за январь... Давайте сравним. Согласно официальной декларации россиян, во второй чеченской (войне, - ред.) они потеряли безвозвратно 6 тысяч человек", - сказал спикер.

Он добавил, что такие потери несет оккупант, при этом не штурмуя город, а пытаясь обойти его.

"То есть на одном направлении за месяц они теряют столько, сколько теряли в современных локальных войнах", - отметил Трегубов.
Россияне под Покровском потеряли за месяц больше, чем во второй чеченской войне, - ВСУ
скриншот deepstatemap.live

По словам спикера, Покровское направление остается самым горячим. За минувшие сутки там зафиксировано до 54 боевых столкновений. Трегубов отметил, что продвижение у россиян под Покровском за последний месяц не очень большое.

Бои за Покровск

Стоит отметить, что Покровск - это город в Донецкой области, который стал одной из главных точек обороны ВСУ на востоке Украины.

Так, по данным Генштаба, на фронте за последние сутки произошло 133 боестолкновения. На Покровском направлении ВСУ отбили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора.

Главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны в январе обезвредили на Покровском направлении 15 тысяч оккупантов.

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