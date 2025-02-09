За сутки на фронте зафиксировано более 90 боев, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 9 февраля, на фронте в течение суток произошло 92 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес два ракетных и 58 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 86 КАБов, совершил 1086 ударов дронами-камикадзе и 4429 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши воины отбили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Нестерно и Слатино.

Враг совершил семь атак на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Богуславки, Степной Новоселки, Голубовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Наши защитники успешно отбили шесть атак, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска десять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.

На Краматорском направлении продолжаются две вражеские атаки вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка. Два боевых столкновения вблизи Торецка продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 31 штурм позиций наших защитников. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Два боевых столкновения еще продолжаются. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Зверево, Покровск, Филиал и Гродовка

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 114 и ранили 97 оккупантов на данном направлении; уничтожили один бронетранспортер, семь автомобилей, пять мотоциклов, четыре БПЛА, кроме того, существенно повредили танк и две пушки захватчиков", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Разлив, Отрадное, Новоселка и Сторожевое, в целом враг привлек четыре управляемые бомбы и 24 неуправляемые ракеты.

На Северском, Гуляйпольском, Приднепровском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационные удары 43 управляемыми бомбами и 10 неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Гуляйполе, Красное, Новополь, Пятихатки, Каменское, Лукьяновское, Степногорск и Приднепровское.

На Курском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, одно боевое столкновение еще продолжается. Кроме того, враг нанес 23 авиаудара, применив 37 КАБ, совершил 394 артиллерийских обстрела, в том числе восемь из реактивной системы залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.